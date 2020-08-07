ВТБ в течение года может передать Промсвязьбанку (ПСБ), опорному банку оборонно-промышленного комплекса РФ, активы на «несколько десятков миллиардов рублей», заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции с аналитиками.

«Да, мы не исключаем такой передачи в дальнейшем. По сути, статистика, которая у нас сейчас идет из 2019 и 2020 года, говорит о том, что в принципе в год, с учетом всех дискуссий по поводу качества этого кредитного портфеля, мы можем вести речь о примерно нескольких десятках миллиардов рублей активов, которые в течение года могут передаваться с баланса банка ВТБ в оборонный банк», — отметил Пьянов.

Ранее Пьянов сказал, что ВТБ планирует выплату особых дивидендов, связанных с передачей оборонных активов на баланс Промсвязьбанка. Они будут выплачены на привилегированные акции первого типа из прибыли прошлых лет в размере 6,3 млрд рублей.