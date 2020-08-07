Влияние текущей макроэкономической ситуации на банковский сектор можно разделить на три волны, «девятый вал» первой волны уже пройден. Об этом заявил руководитель финансового департамента — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Девятый вал» первой волны пройден. Первая волна — это резервы по физическим лицам. Вторая волна еще не пришла. Это резервы по корпоративным клиентам и юридическим лицам, которую мы ожидаем по итогам третьего квартала. И третья волна, которая, скорее всего, произойдет в четвертом квартале, по итогам закрытия года, — это волна обесценения нефинансовых, непрофильных активов, которые есть в нашем балансе и балансе банковского сектора», — рассказал он журналистам.



Вице-президент ВТБ отметил, что стоимость риска в портфеле физических лиц по итогам II квартала достигла 3%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 1,7%. По словам Пьянова, выше 3% квартальный показатель cost of risk по физическим лицам не возрастет и, наоборот, будет снижаться к концу года. Группа прогнозирует по итогам года стоимость риска на уровне 2,5%. При этом в III квартале ожидается рост cost of risk по корпоративному портфелю.