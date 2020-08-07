Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на российские автомобили, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минфина Антону Силуанову.

В обращении отмечается, что в России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя.

«Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния, поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).

Власов считает, что такой шаг станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и существенной — для отечественного автопрома, и просит Минфин проанализировать возможность реализации инициативы.



В настоящее время транспортный налог в России исчисляется, исходя из мощности двигателя автомобиля. При этом на автомобили с мощными моторами действует повышенная налоговая ставка.