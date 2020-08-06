Российский рынок труда к августу постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией: фиксируется превышение числа нанятых над числом уволенных, а также сокращение доли работников, находящихся в вынужденном простое и в отпусках за свой счет, пишет «Коммерсант» . Такой вывод можно сделать из данных мониторинга Минтруда, которые ведомство собирает с помощью портала «Работа в России».

Так, к 1 августа число работников, предполагаемых к увольнению компаниями, участвующими в мониторинге, составляло 0,4% всех работающих в стране. Это наименьший показатель с начала кризиса (за исключением июля — тогда было тоже 0,4%). На 1 апреля этот показатель составлял 1,6%, на 1 мая и на 1 июня — 0,5% соответственно. Также сократилась доля работников, находящихся в простое, — к 1 августа она упала до 1,7% от числа работающих граждан. В мае этот показатель составлял 2,71%, в июне — 2,63%, в июле — 2,04%.

Другой отслеживаемый показатель — число отправленных в отпуск за свой счет — хоть и оказался выше, чем в июле, в целом с начала кризиса также сократился. На 1 августа доля таких работников в компаниях из мониторинга составила 0,4% от общего числа трудоустроенных. В июле их было 0,46%, в июне — 0,51%. В апреле было уволено 960 тыс. человек, а принято на работу только 700 тыс., а по итогам июля эти показатели составили 1,498 млн и 1,603 млн человек соответственно.

Число переведенных на неполную занятость, напротив, продолжает расти: на 1 апреля к этой категории относились 1,1% от работающих, а к 1 августа — 2,3%. Как пояснили в Минтруде, в летний период рост числа людей, переводимых на неполную занятость, является сезонным явлением.

По мнению экспертов, если исходить из схожести выборки мониторинга Минтруда сейчас и в 2008 году, можно сделать вывод о том, что нынешний кризис повлиял на российский рынок труда меньше, чем это было 12 лет назад. Но утверждать, что прирост безработицы в РФ уже остановился, нельзя — производство и сектор услуг пока восстанавливаются достаточно медленно, что может увеличить число безработных в августе, отметили эксперты.