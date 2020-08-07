Следствие просит заочно арестовать российского предпринимателя Феликса Бажанова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство, Бажанов объявлен в международный розыск.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочного ареста в отношении Феликса Викторовича Бажанова, который органами следствия объявлен в международный розыск», — сказала пресс-секретарь Ольга Бондарева.

По ее словам, генеральному директору ОАО «Объединение «Мастер» Бажанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).



Рассмотрение ходатайства органов следствия назначено судом на 10:00 мск 13 августа. Бажанов был собственником банка «Мастер-Капитал» (лишен лицензии 20 февраля 2018 года. — Прим. Банки.ру) и спонсором раллийной команды «КамАЗ-Мастер». Другие компании из ОАО «Объединение «Мастер» — ООО «Ржевское аграрное общество», ООО «Мастер-Ресурс», ОАО «Плутон», ООО «Топкар».