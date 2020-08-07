ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 8 августа.



Курс доллара повысился на 59,79 копейки, составив 73,6376 рубля (73,0397 рубля на 7 августа). Курс евро повысился на 55,44 копейки, до 87,1722 рубля (86,6178 рубля на 7 августа).

На валютных торгах Московской биржи на 12:33 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 46 копеек и составил около 73,74 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 15 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87,18 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,52—73,81 рубля за доллар и 86,96—87,36 рубля за евро.