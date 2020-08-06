Добровольное медицинское страхование (ДМС) стало недоступным для многих сотрудников малого и среднего бизнеса (МСБ), компании массово отказываются от этой услуги во время пандемии, пишут «Известия» . Об этом рассказали представители крупнейших страховщиков.

От ДМС отказывались компании из туристического, гостиничного и розничного бизнеса, не успевшие оперативно или в полной мере перейти в онлайн-формат, рассказала Алиса Безлюдова, курирующая медицинский маркетинг в «АльфаСтраховании». Также стали более востребованными программы медстрахования с франшизами и опциями, позволяющими оптимизировать бюджет, прокомментировала директор департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Надежда Минина. Сокращение числа застрахованных по ДМС у некрупных корпоративных клиентов и запрос на оптимизацию расходов отметили участники рынка.

По мнению аналитиков, быстрого восстановления спроса со стороны МСБ ждать не приходится, он начнет расти по мере общего улучшения ситуации в экономике. Нужно дождаться, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии, что из-за угрозы второй волны произойдет еще не скоро, и уже после этого по мере восстановления экономики на рост спроса на ДМС может потребоваться от года и более, отметили аналитики.

Крупный бизнес, напротив, тратил на медстраховку дополнительные средства. По данным страховщиков, продукт, предполагающий компенсации сотрудникам в случае заболевания коронавирусом, купили несколько тысяч компаний. Самые большие выплаты были в случае смерти застрахованных. Страховщики понимают ситуацию в малом бизнесе и разрабатывают «коробочные» продукты экономкласса по ДМС — с франшизой, первичным обращением пациента через телемедицинские сервисы и так далее, прокомментировал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Нынешний год будет достаточно сложным для всего страхового рынка и для ДМС тоже, считают участники рынка. Это связано как с тем, что многие корпоративные клиенты сокращают бюджетные расходы по действующим договорам страхования, так и с существенным падением курса рубля и прогнозом по затянувшемуся кризису. Более детально ситуацию можно будет оценить в конце года, поскольку большинство договоров ДМС перезаключается в IV квартале, отметили представители страховщиков.