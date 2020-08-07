Доллар максимально перепродан более чем за 40 лет, сообщил инвестиционный банк Morgan Stanley, добавив, что отказался от «медвежьего» взгляда на американскую валюту, заняв «тактически нейтральную» позицию.

Банк вышел из коротких позиций в индексе доллара, отслеживающего его динамику против корзины из шести валют, и закрыл длинные позиции в евро и австралийском долларе против «зеленого».

Morgan Stanley также сообщил о начале формирования рисков для ралли в акциях после улучшения корпоративных прибылей и потоков инвестиций за последние полмесяца.

Индекс настроений, известный как Combined Market Timing Indicator, теперь дает сигнал «продавать» впервые с января 2018 года, пишет Morgan Stanley.

«Учитывая, что глобальные рынки тактически растянуты, сигнал продажи в нашем MTI (market timing indicator), определенно, добавит ко мнению о том, что рост рынков может быть ограничен в краткосрочной перспективе», — написал банк клиентам.