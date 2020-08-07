Менеджмент ВТБ на заседании набсовета будет рекомендовать выплатить в виде дивидендов 10% чистой прибыли банка за 2019 год. Об этом сообщил журналистам руководитель финансового департамента — старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее Кабмин рекомендовал направить на дивиденды лишь 10% прибыли ВТБ по МСФО за 2019 год. В соответствии с этими рекомендациями менеджмент банка планирует выплатить дивиденды в размере 20,12 млрд рублей на все типы акций . Таким образом, доходность по ним в ценах 2019 года будет соответствовать 1,9% годовых.



Также будут предусмотрены особые дивиденды в размере 6,3 млрд рублей, который будут выплачены Промсвязьбанку напрямую в качестве капитала под активы, переданные ему в мае. Пьянов напомнил, что ВТБ передал оборонному банку — ПСБ активы на сумму более 40 млрд рублей.