Мальта и Люксембург согласились на предлагаемые Россией условия по пересмотру налоговых соглашений, переговоры будут завершены после переговоров с Кипром, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

«В отношении Мальты и Люксембурга — обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой», — сказал Сазанов.

Он добавил, что переговоры с Мальтой и Люксембургом о пересмотре налоговых соглашений будут завершены оперативно. «Переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром», — отметил чиновник.

Сазанов также сообщил, что Россия на переговорах с Кипром 10—11 августа еще раз предложит повышение ставок налога на проценты и дивиденды до 15%.

«Российская Федерация согласилась провести раунд переговоров с Республикой Кипр в Москве в Минфине России 10 и 11 августа. Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», — отметил Сазанов.