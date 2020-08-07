«Одним из важных условий получения статуса Red Hat Premier Business Partner является наличие в компании высококвалифицированных специалистов с уникальным опытом внедрения проектов на базе open source технологий. В этом году мы сильно перевыполнили план по получению необходимых сертификатов, а также выполнили некоторые дополнительные требования, относящиеся только к партнерам уровня Premier. Получение высшего партнерского статуса является для нас признанием той лидирующей позиции, которую наша компания на протяжении последних лет занимает в сегменте внедрений продуктов компании RedHat», - отметил Вячеслав Фокин, Директор по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

«Развитие взаимовыгодного сотрудничества важно для Red Hat, и мы с готовностью поддерживаем лидерский потенциал компаний, применяющих технологии на базе open source. Нас особенно вдохновляет, что продукты Red Hat становятся основой для высококлассных решений в финансовой сфере и для промышленных корпораций, где критическую значимость приобретают стабильность, безопасность и гибкость систем и приложений. Надеемся, что дальнейшее сотрудничество с «Синимекс» поможет компании укреплять свою экспертизу и реализовывать успешные проекты в нашем регионе», - отметил Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ.

Red Hat является торговым знаком или зарегистрированным торговым знаком компании Red Hat, Inc. или ее дочерних компаний в США и других странах