Молодежь и женщины активнее всего искали работу во время пандемии. Доля резюме, опубликованных соискателями до 23 лет, во II квартале текущего года выросла до 20%, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.



«Во II квартале текущего года произошло «омоложение» соискателей. Доля резюме, опубликованных людьми в возрасте до 23 лет, увеличилась на 2,7 процентного пункта до чуть более 20%. Почти столько же на рынке стало кандидатов в возрасте 23—30 лет. В совокупности на соискателей до 30 лет во II квартале приходилось более 40% резюме, а в I квартале — менее 37%. Рост молодых соискателей произошел преимущественно за счет женской аудитории: резюме соискательниц в возрасте 16—23 лет стало больше на 30%», — говорится в исследовании.

Отмечается, что активными соискателями остаются, как и в I квартале, кандидаты в возрасте 35—45 лет, во II квартале на них пришлось 24% созданных резюме. При этом незначительно сократилась доля соискателей в возрасте 30—35 лет и старше 45 лет.

По данным исследования, во время пандемии активнее проявляли себя на рынке труда женщины, тогда как в I квартале 2020 года чаще искали работу мужчины. Доля резюме женщин во II квартале увеличилась на 3 п. п. Также за это время более чем в пять раз выросло количество поисковых запросов по теме «работа для женщин».

Подавляющее большинство соискателей — граждане России (89% всех создавших резюме во II квартале 2020 года), и их доля среди пользователей сервиса растет. Доля соискателей из иностранных государств во II квартале снижалась. Так, на втором месте оказались граждане Киргизии (3%), а на третьем — Узбекистана (2%).