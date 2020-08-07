Чистая прибыль группы ВТБ за первое полугодие 2020 года составила 41,9 млрд рублей, снизившись на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка.

Как поясняется, показатель снизился на фоне возросших расходов на создание резервов.

«Расходы на создание резервов составили 113,9 млрд рублей, увеличившись на 150,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на качество кредитного портфеля», — отмечается в сообщении банка.



Чистые процентные доходы за первое полугодие 2020 года увеличились на 18% в годовом выражении в результате органического роста бизнеса и дальнейшего роста чистой процентной маржи. Чистые комиссионные доходы повысились на 17,8%: поддержку динамике оказали в основном рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов.



Чистая прибыль группы за II квартал составила 2,1 млрд рублей, уменьшившись в годовом выражении на 93,1%, свидетельствуют данные финансового документа.

За первое полугодие 2020 года совокупный кредитный портфель группы вырос на 4,2% до 11 трлн 947,2 млрд рублей. Портфель кредитов физическим лицам увеличился на 7% — в основном благодаря росту ипотечного кредитования на 10,8%. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 3,1%, до 8,3 трлн рублей; без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1%.



Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле составила на 30 июня 5,1% (на 31 марта 2020 года равнялась 4,9%, на 31 декабря 2019 года — 4,7%).

