Клиенты Фора-Банка могут отправлять деньги в Армению с помощью системы международных мобильных переводов «Миг», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы отправить перевод, больше не нужно приходить в офис банка или салон связи, клиенты банка с помощью мобильного приложения или интернет-банка «Фора-Онлайн» круглосуточно могут отправлять переводы своим близким с минимальной комиссией. Денежные средства мгновенно станут доступны получателю, так как перевод приходит сразу на карту получателя», — говорится в релизе.

Если у клиента есть карта Фора-Банка, то он может осуществлять переводы «Миг» уже сейчас, если карты нет, ее можно заказать с бесплатной доставкой на сайте банка и в мобильном приложении или оформить мгновенную бесплатную карту «Миг» в любом офисе банка.

Бесплатно пополнить карту для совершения переводов можно с карт любых банков в приложении Фора-Банка или наличными более чем в 100 тыс. точках по всей России.

На данный момент получателями переводов могут быть клиенты банка-партнера IDBank (Армения). В ближайшее время к сервису присоединятся новые партнеры в Армении и других странах, обещают в банке.