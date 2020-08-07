Вчера российский рынок акций шел вниз, и по итогам дня индекс РТС опустился на 1,1% до 1 281 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,2% до 2 986 пунктов, в целом повторяя динамику рынкованалогов в странах EMEA на фоне опасений по поводу роста числа инфицированных в мире и усиления американо-китайской напряженности. Более оптимистичные в сравнении с ожиданиями данные по количеству заявок на пособие по безработице не смогли воодушевить рынки. Давление на настроение инвесторов оказывали и слабые отчетности корпоративного сектора по всей Европе. Рубль подешевел на 0,8% до 73,43 руб./долл. к доллару, курс которого не изменился – DXY +0,1% до 92,94. Цены на нефть колебались и на закрытии немного подросли (Brent +0,2% до 45,09 долл./барр.) Европейские рынки снижались – индекс StoxxEuro600 опустился на 0,8% на фоне слабых финансовых результатов за 2К20 корпоративного сектора. Цены на золото повысились на 0,7% до 2 051 долл./унцию, тогда как цены на серебро прибавили 3,5% до 27,87 долл./унцию, продолжив восходящий тренд.

Нарастающая напряжённость между США и Китаем будет оказывать давление на российский рынок акций сегодня: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вниз на фоне усиления напряжённости между США и Китаем после того как Дональд Трамп заявил, что активизирует усилия по удалению ненадежных китайских приложений из цифровых сетей США, назвав приложение для коротких видео TikTok и приложение для обмена сообщениями WeChart, серьезными угрозами. Кроме того, американский президент заявил о восстановлении 10% пошлины на импорт алюминия из Канады спустя всего месяц после заключения североамериканской торговой сделки. Сильная статистика Китая по экспорту окажет поддержку российским экспортерам из сектора металлов и горной добычи. Цены на европейские и американские фьючерсы на открытии, вероятно, будут снижаться.

Инфляция составила 0,4% с начала месяца в июле; НЕГАТИВНО Как сообщил вчера Росстат, потребительские цены выросли на 0,4% м/м в июле, превысив наш прогноз (0,3% м/м) и совпав с консенсус-прогнозом. В итоге годовая инфляция составила 3,4% г/г в июле. Мы считаем, что относительно сильная инфляция в июле вызвана техническим фактором, связанным с сезонным повышением тарифов – цены на услуги выросли на 1,0% м/м в июле. Признаки сезонной дефляции в продуктовом сегменте были очевидны, и цены на продукты питания снизились на 0,1% м/м. Мы также продолжаем считать, что эффект снижения реальных располагаемых доходов населения на 8% г/г в 2К20 должен повлиять на динамику цен в ближайшие месяцы, сохранив, вероятно, месячную инфляцию на уровне 0,3% м/м в 4К20. Мы ожидаем, что в августе потребительские цены снизятся на -0,1% м/м, и считаем понижение ключевой процентной ставки на 25 б. п. на следующем заседании ЦБ 18 сентября нашим базовым сценарием.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

TCS (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): финансовые результаты за 2К20 по МСФО; ПОЗИТИВНО TCS (TCS LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представил финансовые результаты за 2К20 по МСФО. В целом цифры за 2К20 оказались сильными для кризисного квартала, а самые худшие ожидания по качеству кредитов не подтвердились. Чистая прибыль выросла на 25% г/г при ROE на уровне 40%, что на 27-34% выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка на фоне сильной динамики чистого процентного дохода, расширения брокерского бизнеса, более низких в сравнении с ожиданиями отчислений в резервы и дохода от продажи долговых ценных бумаг. Прогноз чистой прибыли на 2020 г. предусматривает риск повышения консенсус-прогноза Bloomberg на 5-22% (при сценарии постепенного восстановления экономики в 2П20), хотя менеджмент указал на то, что некоторая степень неопределенности сохраняется. Снижение процентных ставок в целом позитивно для Tinkoff, так как оно удешевляет стоимость фондирования, но весьма слабо влияет на ценообразование кредитных продуктов. В результате, ЧПМ банка, вероятно, сохранится устойчивой на долгосрочном горизонте, как мы считаем. В то же время мы считаем, что эти позитивные факторы уже отражены в котировках, так как акции полностью восстановились в цене до своих докризисных уровней.

Результаты за 2К20: 2К20 чистый процентный доход вырос на 19% г/г и на 3% к/к до 26,1 млрд руб., что на 2% выше консенсуспрогноза и примерно соответствует нашей оценке. Как мы и ожидали, поддержку показателям оказали снижение стоимости фондирования (-1,8 п. п. г/г) и временное сокращение комиссии за страхование вкладов, тогда как валовый кредитный портфель снизился на 1% к/к. Динамика чистых комиссионных доходов оставалась сильной – они выросли на 18% г/г до 5,1 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям и на 6% превышает консенсус-прогноз. Как и ожидалось, слабую транзакционную активность среди потребителей и МСБ более чем нейтрализовало успешное расширение брокерских операций (выручка этого сегмента выросла в 13 раз г/г). Банк зарезервировал дополнительный доход в размере 2,9 млрд руб. от продажи долговых ценных бумаг в 2К20. Операционные расходы за 2К20 составили 12,9 млрд руб. (+7% г/г, и на 6% выше консенсус-прогноза), их рост был более медленным в сравнении с ростом выручки, что отражает снижение расходов на привлечение клиентов в кредитном бизнесе банка, но продолжающиеся инвестиции в новые бизнес-линии. 2К20 стоимость риска составила 12,5% против 13,6-13,7%, которые ожидали мы и консенсус-прогноз, что на 3,4 п. п. ниже в сравнении с 1К20, когда банк придерживался чрезмерно консервативного взгляда на последствия пандемии. Коэффициент просроченной задолженности вырос на 1,4 п. п. к/к до 10,8%, а коэффициент покрытия проблемных кредитов резервами составил 1,7x. В результате чистая прибыль за 2К20 выросла на 25% г/г до 10,2 млрд руб. (что на 27-34% выше нашего прогноза и консенсуспрогноза рынка) при ROAE на уровне 40% (- 24,7 п. п. г/г).

Дивиденды. Совет директоров TCS рекомендовал выплатить $0,2 на ГДР по итогам 2К20, что предусматривает дивидендную доходность на уровне 0,7% (3% на аннуализированной основе). Экс-дивидендная дата назначена на 20 августа.

Прогноз. Учитывая постепенное восстановление экономической активности в 2П20, банк ожидает возобновление устойчивого роста кредитного портфеля в 2П20. Стоимость риска в 2020 г., как ожидается, будет находиться в районе 12% (что соответствует 2К20 и подразумевает дальнейшее поквартальное сокращение стоимости риска на протяжении 2П20). Стоимость фондирования, как ожидается, составит примерно 5%. Чистая прибыль за 2020 г., вероятно, достигнет 30-35 млрд руб. (против 28,7 млрд руб., ожидаемых ранее консенсус-прогнозом агентства Блумберг).

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

VEON: финансовые результаты за 2К20 свидетельствуют о дальнейшем ухудшении состояния российского бизнеса; дивиденды по итогам 2020 г. не предвидятся; НЕГАТИВНО VEON (VEON US: НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представил слабые финансовые результаты за 2К20 по МСФО – как консолидированная выручка, так и EBITDA оказались на 2% ниже консенсус-прогноза. Отставание Beeline продолжало прогрессировать на фоне вызовов, которые поставила перед компанией пандемия Covid-19 – абонентская база сократилась на 8% г/г, выручка в сегменте мобильных услуг снизилась на 10% г/г. 3К20 также будет непростым для российского бизнеса VEON; ожидается, что Beeline вернется к позитивной динамике финансовых показателей не ранее 1П21. Учитывая слабый СДП на уровне группы за 1П20 и весьма сдержанные перспективы на 2П20, менеджмент предупредил о том, что рассчитывать на дивидендные выплаты за 2020 г. не стоит. Отчетность произвела ярко выраженное негативное впечатление, и мы ожидаем, что акции компании продолжат отставать как от своих аналогов в секторе, так и от рынка в целом в ближайшем будущем.

Финансовые результаты VEON за 2К20 оказались ожидаемо слабыми. Как выручка, так и EBITDA оказались на 2% ниже консенсус-прогноза. Долларовая выручка на уровне группы снизилась на 16,3% г/г на фоне негативного эффекта курсовых разниц (в том числе, ослабления курса рубля и курса PKR к доллару, соответственно, на 12-11% г/г). Без учета курсовых разниц, долларовая выручка группы снизилась на 6,9% г/г. EBITDA снизилась на 8% г/г на сопоставимой основе и на 19% г/г фактически (2К19 EBITDA отражает разовое поступление в размере $38 млн от компании Kcell). Чистый долг вырос на 5% к/к до $8,2 млрд на конец 2К20 при коэффициенте “чистый долг/EBITDA” на уровне 2,2x (против 2,0x на конец 1К). СДП за 1П20 в размере 68 млн долл. оказался в 9 раз ниже г/г.

Covid-19 усилил отставание Beeline, так как снижение сервисной выручки усилилось до 10% г/г, а отток абонентов – до 8% г/г. Выручка мобильного сегмента Beeline снизилась на 2,1% к/к и на 9,8% г/г, показав более глубокий спад в сравнении с предыдущими кварталами (-5,9-4,4% в 4К-1К). В абсолютном выражении выручка Beeline снизилась на 5,6 млрд руб. и на 6,3 млрд руб. в сегменте традиционной связи (голосовые и другие сервисы), выручка которого опустилась на 15,2% с 2К19 (против -8,6-9,3% в 4К-1К). Для сравнения отметим, что выручка Tele2 увеличилась на 3,2 млрд руб. за аналогичный период. Выручка в сегменте данных выросла на 5% г/г. Отметим беспрецедентно сильный отток абонентов у Beeline – общая база абонентов снизилась на 8,4% г/г и на 6,9% к/к (-4,6 млн и -3,7 млн). Количество абонентов в сегменте мобильных данных снизилось на 11,8% г/г и на 8,2% к/к (-4,2 млн и -2,8 млн). Компания отметила сильное снижение (56%) мигрантов на рынке труда (оно наблюдалось уже в 1К20), а также негативное восприятие покупателями услуг качества сети. ARPU мобильного сегмента в размере 332 руб. в месяц снизилась на 4,6% г/г из-за дополнительного давления от снижения платы за услуги роуминга. Выручка розничной сети Beeline снизилась на 15% к/к и на 32% г/г на фоне временного закрытия более 1 400 офисов продаж в связи с карантинными мерами. В интервью РБК новый гендиректор Vimpelcom Александр Торбахов указал на наличие нескольких внутрикорпоративных причин отставания компании от рынка, выделив среди них потерю коммуникации с клиентами, темпа роста бизнеса и фирменного духа. По ожиданиям менеджмента, сложности российского бизнеса сохранятся в 3К20. Beeline вернется в зону позитивного роста в 1П21, когда начнут оправдывать себя продолжающиеся инвестиции компании в покрытие и качество сети.

Прогноз на 2020 г. в целом поддерживает текущие ожидания рынка. VEON ожидает устойчивое восстановление выручки и EBITDA группы в 2П20 в случае продолжающегося постепенного снятия карантинных мер. Менеджмент прогнозирует снижение выручки и EBITDA в диапазоне от 1 до 7% г/г в местных валютах и отношение капиталовложений к выручке на уровне 22-24%. Текущий консенсус-прогноз BBG предусматривает снижение выручки и EBITDA, соответственно, на 7,5-7,8% г/г (без учета разовых статьей, признанных в 2019 г.) в долларовом выражении, что вполне достижимо при сценарии ослабления общего негативного эффекта от курсовых разниц на эти показатели до 1-3% на годовой основе.

Негативный сюрприз в части дивидендных выплат: дивидендные выплаты маловероятны по итогам 2020 финансового года. По сообщению менеджмента, дивиденды по итогам этого года ожидать не стоит, учитывая более слабые в сравнении с 1П19 денежные потоки в 1П20 и весьма сдержанный прогноз на 2П20. Прогнозируемость СДП на 2П20 достаточно низкая, учитывая неопределенность в отношении возобновления карантинных мер и потенциальные сделки в области M&A в сегментах, отличных от сегмента связи, в том числе в финтехе, контенте и больших данных (big data). До этого компания сообщала о том, что дивидендный транш за 2П19 будет единственным в 2020 календарном году; таким образом, рынок, по-видимому, ожидал, что VEON выплатит дивиденды за 2020 г. в 2021 году.

Ростелеком приобрел провайдера цифровых решений в области управления ЖКХ, компанию Фастек; НЕЙТРАЛЬНО Компания Ростелеком (RTKM RX, RTKMP RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявила о заключении юридически обязывающего соглашения о приобретении 51%-ой доли в ООО “Фастек”, который является поставщиком программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством. Соглашение заключено через дочернюю компанию Ростелекома, АО “Нетрис”. Покупка этого актива укрепит позиции Ростелекома на рынке цифровых решений в области ЖКХ. Ранее Ростелеком использовал решения Фастек в своих комплексных проектах ЖКХ в Московской области. Ни размер сделки, ни ее финансовые показатели компания не разглашает. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций Ростелекома.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)