Банк России сообщил НПФ, что несоответствие параметров их сделок с акциями наилучшим доступным условиям (фидуциарная ответственность) по представленной ранее методике рассматривается в качестве повода для более детального анализа, пишет «Коммерсант» . Это следует из ответа регулятора на запрос НАПФ. ЦБ подчеркивает, что «решение о наличии либо об отсутствии в действиях фонда нарушения», а также о сумме средств, подлежащей восполнению, принимается комитетом финансового надзора Банка России «на основании мотивированного суждения».

После автоматизированного анализа сделок НПФ с акциями по методике ЦБ будут отобраны подозрительные, которые «будут рассматриваться в индивидуальном порядке с учетом рыночной ситуации на дату сделки, новостного фона, корпоративных событий в деятельности эмитента, а также прочих факторов, оказывающих существенное влияние на котировки долевых финансовых инструментов», указано в ответе. Наличие у НПФ полного аналитического обоснования целесообразности совершения сделки снижает риск заключения сделки с нарушением фидуциарных обязанностей.

По словам представителей фондов, любая оценка акций дает очень большой разброс цены. Что будет использовать ЦБ при оценке совершаемой сделки на основе заявленных параметров, а также аналитических материалов НПФ, совершенно неясно. Если ЦБ будет настаивать на подобной фидуциарной системе в отношении акций, фонды не будут спорить с регулятором — они просто перестанут покупать акции, отмечают собеседники издания.

В Банке России считают, что внимание регулятора к сделкам с акциями не должно привести к снижению интереса НПФ к инвестированию в них. У НПФ уже продолжительное время действуют системы управления рисками, которые предполагают наличие взвешенного подхода к определению условий сделок с финансовыми инструментами на соответствие наилучшим доступным условиям.