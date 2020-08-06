«Деловая Россия» предлагает Минстрою сократить вдвое процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья, пишут «Известия» .Снятие излишних барьеров позволит снизить стоимость малоэтажек, считают инициаторы. Сейчас процесс ввода в эксплуатацию занимает в среднем 2,5 месяца, а иногда затягивается еще сильнее. Все это время девелоперы продолжают выплачивать проценты по проектным кредитам и не могут раскрыть свои эскроу-счета, в итоге расходы отражаются на стоимости жилья, рассказали в «Деловой России». Таким образом, время до раскрытия эскроу-счетов увеличивается почти вдвое, за этот период себестоимость объектов вырастает примерно на 2%.

«Деловая Россия» обратилась в Минстрой с предложением сократить срок процедур по выдаче разрешения на ввод домов в эксплуатацию до одного месяца. Также предлагается обязать банки снижать ставки по проектным кредитам до минимальных 0,5% на период прохождения застройщиком этапа передачи объекта в эксплуатацию.

По словам участников рынка, учитывая размер ставки, по которой банки выдают проектное финансирование (9–10%), сегодня для застройщиков действительно имеет значение каждый дополнительный день девелоперского цикла. Стоимость малоэтажки, если инициатива будет реализована, может уменьшиться примерно на 5%. На качестве домов снижение административных барьеров никак не скажется, поскольку речь идет о процедурах уже после завершения стройки.

Инициативу поддержали в Госдуме, Общественной палате России и в Общественном совете при Минстрое. По словам депутатов, сокращение административной нагрузки на бизнес необходимо не только для частных компаний, но и в целом для повышения инвестиционной привлекательности этой сферы, поэтому движение в сторону устранения бюрократических преград только приветствуется.