Российские банки сообщили о четырехкратном увеличении количества запросов Федеральной налоговой службы (ФНС), направленных в кредитные организации в отношении счетов россиян в период после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР), адресованного главе ФНС.

«По информации, полученной от кредитных организаций, объем поступающих от налоговых органов требований увеличился в среднем более чем в четыре раза, произошло это после отмены ограничительных мер, связанных с COVID-19, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных в период до 30 июня 2020 года», — указано в письме. Банкиры отмечают, что в период действия ограничительных мер снижения объема запросов ФНС не было.

Такое резкое увеличение обращений является критичным для банков, поскольку подразделения, обрабатывающие запросы налоговых органов, могут не успеть их обработать в полном объеме, считают в АРБ. Банкиры просят ФНС продлить сроки предоставления запрашиваемой информации до 20 дней по обращениям налоговой в период с 30 июля до 15 августа.