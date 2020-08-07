При переходе по объявлению пользователю разъясняли, как действуют мошенники, и как не попасться на их удочку. За три дня демонстрации «мошеннической» рекламы более 20 тысяч пользователей соцсетей поверили баннеру и перешли по нему на «мошенническую» страницу Альфа-Банка alfaprank.ru.



«Рекламу от имени мошенников мы крутили три дня, и за это время по ссылке кликнуло 20 тысяч человек. Вроде бы не так много, но все-таки 22 тысячи человек — население небольшого городка, которое могло разом потерять все свои деньги. Мы надеемся, что эти клиенты узнали для себя что-то новое и смогут в дальнейшем избежать ловушек. Что интересно, нашлись и недовольные тем, что не получили обещанных денег — и это после наших подробных разъяснений того, как действуют мошенники», — рассказал директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.



Узнать о том, как чаще всего действуют мошенники и как не попасться на их обман, можно на странице .