Россиян, продавших в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты НДФЛ, пишут «Известия» . С такой инициативой «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития.

Чтобы не платить подоходный налог в размере 13% от продажи жилья стоимостью более 1 млн рублей, нужно подождать с реализацией жилья пять лет. Это касается тех объектов, право собственности на которые появилось после 1 января 2016 года. По квартирам, которые были оформлены до 1 января 2016-го, этот срок составлял три года. Исключения — недвижимость, которая досталась гражданину в наследство, уточнила главный юрист сети офисов недвижимости «Миэль» Ольга Балбек.

По словам директора координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Ильи Семина, экономжилье равносильно понятию стандартного жилья, которое используется в официальных документах. Имеется в виду стандартная непремиальная недвижимость, норматив ее стоимости определяет Минстрой. От уплаты налога стоит освободить граждан, которые в этом же году купят другое жилье на первичном рынке или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных программ, добавил Семин. Речь о субсидированной под 6,5% годовых ипотеке на новостройки, а также льготных кредитах для военнослужащих, врачей, учителей и т. д.

По словам экспертов, освободить от уплаты налога можно владельцев тех квартир, которые находятся в 10-процентном ценовом диапазоне от утвержденного Минстроем норматива стоимости 1 кв. м в регионах. Временная отмена налога поможет повысить активность на рынке недвижимости и стимулировать экономику: люди будут чаще продавать и покупать квартиры. Также освобождение от уплаты НДФЛ продавцов позволит привлечь на рынок людей, которые готовы и хотят приобрести другую квартиру, но откладывают покупку, потому что не хотят терять деньги на выплате налога. В результате может вырасти объем предложения на рынке вторичного жилья, отметили эксперты.