Группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесла в четверг в Госдуму законопроект, дающий возможность гражданам без дохода или с доходом ниже прожиточного минимума получать дополнительную помощь при чрезвычайных ситуациях. Документ размещен в базе данных нижней палаты российского парламента.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Законопроектом предлагается наделить правительство дополнительным полномочием в области защиты населения и территорий от ЧС в части принятия решения и определения порядка оказания обязательной ежемесячной финансовой помощи (на период не более 12 месяцев) за счет средств федерального бюджета гражданам РФ, не имеющим дохода либо имеющим в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе в расчете на душу населения. Поправки предполагают, что таким гражданам будет устанавливается финансовая помощь — доплата до величины прожиточного минимума в их субъекте РФ.

Авторы законопроекта поясняют, что при введении режима повышенной готовности либо ЧС, в том числе в связи с эпидемией, органы власти принимают решения о запрете на проведение ряда мероприятий с очным присутствием граждан, оказание им услуг в сфере досуга и развлечений, приостанавливают работу предприятий общественного питания, точек оказания различных услуг и т. п. «Большое число работников в связи со сложившейся ситуацией потеряют работу и останутся без средств к существованию. Одновременно с этим на фоне общего спада темпов экономического роста наименее защищенными группами граждан оказываются те граждане, которые не имеют стабильного или официального дохода либо имеют доход в размере ниже уровня прожиточного минимума», — констатируют парламентарии. По их мнению, предоставление гражданам финансовой помощи в виде доплаты до величины регионального прожиточного минимума «позволит не допустить социальной напряженности и возрастания уровня социального неравенства в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Принятие закона потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета в случае наступления обстоятельств, предусмотренных ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», признают депутаты.



В пакете документов, внесенных в Госдуму, есть в том числе отзыв правительства на законопроект. Кабмин инициативу не поддерживает: в частности, отмечается, что, в соответствии с законом «О государственной социальной помощи», малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе, могут претендовать на получение государственной социальной помощи за счет средств бюджетов субъектов РФ. «Принятие законопроекта может привести к ситуации, при которой указанные граждане будут получать денежные средства за один и тот же период времени из двух источников: из бюджета субъекта Российской Федерации (государственная социальная помощь) и из федерального бюджета (финансовая помощь)», — указывают в правительстве.