В ряде российских регионов туристические услуги подорожали на четверть, пишут «Известия» . Так, рост цен в Челябинской области составил 15—25%, в Калининградской — 20%. В Твери и Калуге по сравнению с прошлым годом стоимость проживания в гостиницах выросла на 5—20%, рассказали в пресс-службах администраций. Услуги кафе и ресторанов в последнем субъекте остались на уровне осени 2019 года. В Алтайском крае в этом сезоне цены на проживание в отдельных местах размещения увеличились на 7—10%, хотя это обычная практика для высокого туристического сезона. В Самарской области максимальный рост цен на пакетные туры составил не более 7%, а отдельные виды услуг подорожали по сравнению с 2019 годом на 5—10%, сообщили в администрации.

В ряде регионов сохранились прошлогодние прайсы. Так, в администрации Краснодарского края отметили, что никаких предпосылок для роста стоимости туристических услуг нет. О сохранении цен также сообщили в Ставропольском крае, Иркутской, Костромской областях, Ханты-Мансийском АО. Региональные туроператоры стараются сдерживать цены в ущерб своей прибыли, добавили в правительстве Мурманска.

Более 30 субъектов скорректируют план доходов от туристической отрасли в 2020 году. Так, в Краснодарском крае отметили, что после оценки всех потерь от кризиса прогноз поступлений от туризма будет изменен. А в Алтайском крае считают, что, несмотря на то что ситуация в отрасли постепенно стабилизируется, объем сборов вряд ли достигнет результатов прошлого года в 10,6 млрд рублей. В целом по году в Иркутской, Тамбовской, Калининградской, Воронежской областях ожидают, что недополучат порядка 50—60% прошлогодних поступлений, а в Приморье — 87%. В большинстве регионов подчеркнули, что изменение плана неизбежно из-за продолжающейся пандемии, падения прибыли туроператоров, отельеров и рестораторов. Только власти Твери отказались от коррекции плана на 2020 год, в Самаре ожидают, что заработают на уровне прошлого года.

Сейчас заполняемость большинства курортов и средств размещения варьируется от 70% до 100%. В Калининградской области отметили, что нынешний сезон превзошел все их оптимистичные ожидания: количество отдыхающих сейчас оценивается на уровне периода матчей чемпионата мира по футболу — 2018 в России. А в Крыму за неполный июль приняли первый миллион туристов.

Чтобы минимизировать потери и поддержать бизнес, в нескольких регионах наряду с федеральными мерами помощи пострадавшим отраслям, включая и туризм, ввели собственные — в частности, субсидии и льготные кредиты.