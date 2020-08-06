Напомним, в мае на фоне неопределенности с коронавирусом группа «Тинькофф» отозвала прогноз на 2020 год. Ранее прибыль по итогам года прогнозировалась на уровне 42 млрд рублей.
Вторая волна распространения коронавируса будет не настолько большой, чтобы вызвать ужесточение режима самоизоляции, считает председателя правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. В связи с этим банк дал новый прогноз по прибыли и основным финансовым показателям кредитной организации в 2020 году.
«Хотя некоторая неопределенность ситуации сохраняется, у нас достаточно уверенности, чтобы дать новый прогноз на 2020 год в соответствии с основным допущением о том, что вторая волна распространения коронавируса будет не настолько большой, чтобы вызвать ужесточение режима самоизоляции», — сказал Оливер Хьюз журналистам.
Напомним, в мае на фоне неопределенности с коронавирусом группа «Тинькофф» отозвала прогноз на 2020 год. Ранее прибыль по итогам года прогнозировалась на уровне 42 млрд рублей. В новом прогнозе заложено 30—35 млрд рублей чистой прибыли. Также группа ожидает, что во второй половине года кредитный портфель вернется к росту, стоимость риска будет находиться в районе 12%, а стоимость фондирования — около 5%.
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