Вторая волна распространения коронавируса будет не настолько большой, чтобы вызвать ужесточение режима самоизоляции, считает председателя правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. В связи с этим банк дал новый прогноз по прибыли и основным финансовым показателям кредитной организации в 2020 году.

«Хотя некоторая неопределенность ситуации сохраняется, у нас достаточно уверенности, чтобы дать новый прогноз на 2020 год в соответствии с основным допущением о том, что вторая волна распространения коронавируса будет не настолько большой, чтобы вызвать ужесточение режима самоизоляции», — сказал Оливер Хьюз журналистам.

Напомним, в мае на фоне неопределенности с коронавирусом группа «Тинькофф» отозвала прогноз на 2020 год. Ранее прибыль по итогам года прогнозировалась на уровне 42 млрд рублей. В новом прогнозе заложено 30—35 млрд рублей чистой прибыли. Также группа ожидает, что во второй половине года кредитный портфель вернется к росту, стоимость риска будет находиться в районе 12%, а стоимость фондирования — около 5%.