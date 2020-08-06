«Тинькофф» совместно с крупнейшим в мире разработчиком компьютерных игр Wargaming запускает кобрендовые карты для виртуальных танкистов и командиров. Карты помогут геймерам прокачивать игровые аккаунты, увеличивать запасы золота и дублонов, а также получать выгоду от ежедневных онлайн и офлайн-покупок, говорится в релизе кредитной организации.

Дебетовая и кредитная карты «World of Warships» предоставляют 30-дневный доступ к премиальному аккаунту, а еще начисления 25 дублонов за каждые 100 рублей повседневных трат и 32 дублонов за покупки в премиум-магазине Wargaming. Ежемесячно клиенты смогут получать дополнительные бонусы в виде камуфляжа, дающего преимущества в бою, и флажных сигналов, улучшающих характеристики корабля.



Также клиентам доступны другие преимущества кобрендовых карт:

кредитный лимит до 700 тыс. рублей для кредитных карт;

до 3,5% годовых на остаток для дебетовых карт;

бесплатное пополнение счета карт: с других карт, в банкоматах «Тинькофф» — на любую сумму, у партнеров — до 150 тыс рублей в месяц;

бесплатная доставка карты по всей России;

клиентская поддержка 24/7 без праздников и выходных по телефону, через чат в личном кабинете и мобильном приложении;

возможность пользоваться специальными предложениями в «Тинькофф Таргет», «Тинькофф Путешествия», «Тинькофф Развлечения» и получать до 30% кешбэка реальными деньгами.

Стоимость ежемесячного обслуживания дебетовых кобрендовых карт — от 0 рублей в месяц, кредитных — 990 рублей в год. Первые три месяца — бесплатно.