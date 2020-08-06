Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов к бывшей главе банка «Расчетный Дом» Ирине Быковой. Об этом в четверг, 6 августа, сообщается на сайте агентства.

Напомним, банк был лишен лицензии 26 февраля 2016-го и признан банкротом в июне того же года. С конца августа 2016-го функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Агентство 26 февраля 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении Ирины Быковой, занимавшей пост председателя правления КБ «Расчетный Дом», к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере 93,91 млн рублей. В АСВ поясняли, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, руководителем банка были совершены действия по замещению ликвидной ссудной задолженности кредитной организации на неликвидную вексельную задолженность, в результате чего банку был причинен ущерб. «Кроме того, установлено виновное бездействие руководителя банка, выразившееся в непринятии мер по предупреждению банкротства банка», — указывали в агентстве.



«Определением Арбитражного суда города Москвы от 27 июля 2020 года требования агентства удовлетворены, Быкова И. В. привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 173,128 млн рублей с учетом заявленного уточнения требований», — говорится в сегодняшнем релизе АСВ.