Валютные торги в РФ открылись в четверг разнонаправленной динамикой рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск курс доллара понизился на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 9 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,87 рубля (минус менее 1 копейки). Курс евро на 10:11 мск равнялся 86,53 рубля (плюс 9 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается стабилизация рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, на фоне восстановления цен на нефть и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран пара доллар/рубль перейдет в боковое движение чуть ниже 73 рублей. В случае улучшения внешнего фона российская валюта может попытаться продолжить рост, но пока маловероятным выглядит уход пары доллар/рубль ниже 72,5 рубля, отмечал Зварич.

«В пользу роста рубля по-прежнему играет ослабление доллара, но мы неоднократно ранее видели, что российская валюта этот факт игнорировала. Все же остальное зовет к продаже рубля», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. По его словам, в начале осени курс доллара может быть около 75 рублей.