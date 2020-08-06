Самыми привлекательными вакансиями в России в июле с точки зрения зарплаты стали предложения для механиков, капитанов, горняков, IT-специалистов и врачей. Такие данные приводит Роструд, ссылаясь на общероссийскую базу вакансий «Работа в России».

Список возглавили механики различных специализаций с зарплатой до 250—300 тыс. рублей. Механиков ждут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели Приморья, Якутии, Астраханской, Архангельской, Сахалинской, Новосибирской областей и других регионов. В таких высококвалифицированных специалистах заинтересованы угледобывающие, рыбопромышленные, судовые компании.

Далее следуют капитаны. Размер их заработной платы достигает 200—250 тыс. рублей. Например, капитаны и их помощники требуются в Приморье, на Камчатке и Сахалине.

Работники горных предприятий также могут рассчитывать на зарплату в 200 тыс. рублей и выше. Требуются инженеры, машинисты, мастера бурового оборудования.

На оклад до 170—200 тыс. рублей могут претендовать IT-специалисты. Представители сферы информационных технологий пользуются высоким спросом в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге.

Широкие перспективы, по информации Роструда, предоставляет отрасль здравоохранения с вакансиями для врачей различных специализаций. Так, вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей разместили городские и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Якутии, Камчатского и Забайкальского краев, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Свердловской областей. Им требуются стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.



На портале «Работа в России» в настоящее время представлено свыше 1,4 млн вакансий.