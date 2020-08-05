На основе общероссийской базы вакансий «Работа в России» Роструд планирует создать «умный» рекомендательный сервис с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения с бюджетом в 147,5 млн рублей в 2021 году, следует из материалов, направленных ведомством в Минкомсвязь, пишут «Ведомости» , отмечая, что разработку сервиса предлагается включить в паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект».

Рекомендательный сервис — часть многофункциональной платформы «Работа в России», на которую в 2019—2024 годах планируется потратить 831 млн рублей; на платформе будут также справочники компетенций, функции оценки квалификаций, запись на стажировки и т. п.; предполагается, что к началу 2025 года платформой будет пользоваться 4,5 млн человек.

По словам представителя HeadHunter, для настройки системы и повышения точности рекомендаций нужен массив данных о пользовательском поведении и результатах поисковой выдачи. Роструд уже собирает обратную связь по откликам соискателей и приглашениям работодателей, фактам нахождения работы или подбора работников на портале. Представитель Роструда подтверждает, что ведомство и будет заниматься на первом этапе подготовкой и сопоставлением данных резюме и вакансий.

По мнению экспертов, рекомендательная система, задуманная Рострудом, может быть эффективна только в секторе низовых позиций — чем выше должность, тем значимее личностные качества кандидата, которые могут быть оценены работодателем только при личной встрече, а на низовых должностях личностные качества отходят на второй план, решение о найме в основном принимается по формальным признакам; также привлечение участников на платформу сдерживают регистрационные и административные сложности: работник не сможет разместить резюме, не имея учетной записи на портале госуслуг, а работодателя еще надо убедить, что ему будет выгодно пользоваться системой.