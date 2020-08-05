Почти треть россиян (31%) хотят выйти на пенсию до 55 лет, а 69% — завершили бы трудовую деятельность после 55 лет, говорится в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка . При этом каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в 60—65 лет (22% мужчин и 17% женщин), а 27% россиян хотели бы уйти на пенсию в 55—60 лет.

Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет желают 39% женщин и только 23% мужчин. Хотели бы завершить работу после 65 лет 17% женщин, среди мужчин таких 28%.

Пятая часть опрошенных (20%) уверены, что смогут себе позволить завершить трудовую деятельность до наступления пенсионного возраста: у 13% респондентов есть дополнительные источники дохода помимо зарплаты, у 4% опрошенных достаточно накоплений, на которые можно жить не работая, 3% уверены, что в случае раннего завершения карьеры их будут содержать родственники.

Для большинства россиян досрочное завершение работы проблематично из-за отсутствия накоплений и дополнительных доходов.

Планировать собственный уход на пенсию собираются 26% россиян, но ничего для этого не делают. Еще 25% респондентов готовятся к пенсии: 9% считают, что раньше перестать работать им поможет правильное воспитание детей; 8% откладывают на старость в виде банковских вкладов или иных сбережений; 6% отметили, что купили или собираются купить недвижимость, которую будут сдавать в аренду; 2% — оформили индивидуальный пенсионный план.