Росбанк совместно с компанией «Связной» запустили оплату покупок с помощью динамических QR-кодов с использованием Системы быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Система быстрых платежей позволяет покупателям оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счета, не используя карту. В мобильном приложении банка покупателю необходимо будет выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код и подтвердить оплату», — говорится в релизе.

Пилотный проект запущен в Москве. Клиентам Росбанка новая возможность уже доступна в приложении «Росбанк Онлайн».

До конца 2020 года «Связной» планирует масштабировать возможность оплаты через СБП во всех своих магазинах, интернет-магазине svyaznoy.ru, а также в мобильном приложении.

Воспользоваться новым способом оплаты покупок в «Связном» смогут клиенты и других банков, которые уже предоставляют такую возможность.

