Нужно быть очень аккуратными с ипотечным кредитованием через выпуск облигаций , контролировать это, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

Мутко рассказал главе государства о доступности ипотечного кредитования через выпуск облигаций. Он отметил, что «ДОМ.РФ» начал разрабатывать этот механизм четыре года назад и эмитировал по 500 млрд рублей облигаций.

«Но потенциал очень высокий. Мы исходим из того, что если до 2024 года нам нужно около 20 триллионов денег в стройке (15 триллионов дадут банки по кредитованию), то второй источник привлечения инвестиций — через облигации», — сказал Мутко.

«Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать», — отметил Путин.

Мутко ответил, что «Центральный банк очень серьезно контролирует».