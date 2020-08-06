Банк России в январе — июне 2020 года получил 148,4 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводит пресс-служба ЦБ.

Как поясняется, рост произошел в основном в связи с заявлениями о реструктуризации задолженности из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. «Однако уже к июню количество таких жалоб существенно снизилось — как за счет сокращения количества заявлений о реструктуризации, так и благодаря мерам Банка России по защите потребителей финансовых услуг и разъяснениям порядка использования кредитных каникул», — подчеркивают в Центробанке.

В первом полугодии 2020 года на банки поступило 106,6 тыс. жалоб (рост на 44,1% по сравнению с январем — июнем 2019 года). Количество жалоб в области потребительского кредитования выросло в 1,6 раза, ипотечного — в 2,4 раза, кредитования юридических лиц — в 9,9 раза. Основной прирост по этим категориям был в апреле 2020 года за счет вопросов, возникших в связи с пандемией (реструктуризации кредитов).

На страховые компании за январь — июнь поступило 15 тыс. жалоб (снижение на 34,7%), из них 12 тыс. — по ОСАГО (снижение на 35,2%). При этом в июне отмечен небольшой рост (после сокращения числа жалоб в апреле и мае), который в ЦБ связывают с возобновлением экономической активности в стране после периода самоизоляции.

Количество жалоб на микрофинансовые организации сократилось на 12% по сравнению с первым полугодием 2019 года — до 12,3 тыс. Наиболее значительно снизилось число жалоб на действия по возврату задолженности по договору микрозайма — на 43,5%. «Это стало результатом проведения Банком России целевых мероприятий поведенческого надзора», — отмечают в пресс-службе.

Число жалоб на участников рынка коллективных инвестиций в январе — июне уменьшилось на 3,7%, на участников корпоративных отношений — на 39,4%. «Всплеск жалоб на профучастников рынка ценных бумаг на 70,8% вызван последствиями резкого падения цены и остановки торгов фьючерсными контрактами на американскую нефть WTI на торгах Московской биржи 20 апреля. Без учета жалоб, связанных с этой ситуацией, рост в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил бы менее 5%», — говорится в релизе.



Кроме того, в первом полугодии поступило 1,3 тыс. жалоб, связанных с мисселингом. Основной проблемой остаются вопросы реализации полисов инвестиционного страхования жизни (51,6% от общего числа жалоб на мисселинг).

