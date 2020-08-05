ГК «Автомир» и Ozon запускают площадку для онлайн-продаж новых автомобилей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на представителя онлайн-ретейлера. На маркетплейсе Ozon появится витрина автодилера, на которой тот представит 14 автомобильных брендов, включая Hyundai, Nissan, Kia, Renault, Volkswagen и др. Пользователи смогут выбрать модель, комплектацию и цвет и забронировать автомобиль, а «Автомир» гарантирует его наличие по цене, указанной в предложении, уточнили в пресс-службе Ozon. На этапе запуска будут осуществляться продажи только новых автомобилей в Москве и Подмосковье.

По словам руководителя департамента стратегических коммуникаций ГК «Евросиб» Ирины Тельновой, для Ozon это имиджевая история, заказы, скорее всего, будут единичными, а от «Автомира» актуализация товаров на маркетплейсе потребует человеческих ресурсов. С другой стороны, в случае второй волны коронавируса у компании будет способ продолжать деятельность как онлайн-ретейлер, отмечает она.

Партнер Data Insight Федор Вирин считает, что у проекта Ozon и «Автомира» есть перспективы. По его словам, трудно сказать, получится ли это удачно и быстро распространить вне Москвы, со временем в регионы это точно полетит, но вопрос в сроках — через год или через три.

Вопрос не только в способе продажи, но и в потребительском поведении, добавил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Потребителю нужен тест-драйв, он хочет потрогать машину, проехать на ней, пояснил он. Автомобили будут чаще покупать онлайн, «когда машина в потребительском сознании станет чем-то утилитарным», тогда как сейчас это еще признак статуса, отметил Удалов.