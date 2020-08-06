Мужчина с оружием захватил заложников в банке в городе Гавр на севере Франции. Об этом сообщает в четверг радиостанция France Bleu .



По ее данным, сейчас внутри находятся четыре человека, двоим удалось выбраться из здания. Сообщается, что вооруженный мужчина зашел в отделение банка на бульваре Страсбур в центре Гавра около 17:00 (18:00 мск). Он выдвинул требования, подробности которых не сообщаются.

Здание банка оцеплено, на место прибыли отряды спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом. Сейчас с мужчиной общается полицейский переговорщик. Данных о пострадавших нет.

Телеканал BFMTV сообщает, что подозреваемый — 34-летний местный житель, имеющий проблемы с психикой и известный полиции по ряду нарушений правопорядка.