Минсельхоз подвел итоги действия продовольственного эмбарго, введенного указом президента России от 6 августа 2014 года в ответ на западные санкции. За это время российский агропромышленный комплекс продемонстрировал существенную динамику, и сегодня РФ полностью обеспечивает себя основными продуктами питания и активно наращивает экспортный потенциал отрасли, пришли к выводу в министерстве.

Так, за последние шесть лет Россия снизила импорт продовольствия на треть — с 43,3 млрд долларов в 2013 году до 30 млрд в 2019-м. По свинине он сократился почти в десять раз, по мясу крупного рогатого скота — в 2,5 раза, по птице — практически в два раза, по овощам и молочной продукции — на треть.

«Уверенное развитие АПК и самообеспеченность по многим показателям позволили сменить парадигму развития с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную», — отмечают в Минсельхозе, уточняя, что российский аграрный экспорт увеличился в полтора раза и составил 25,6 млрд долларов по итогам 2019 года против 16,8 млрд в 2013 году.

Значительно увеличились объемы государственной поддержки АПК: если в 2013 году на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 197,9 млрд рублей, то в 2019 году — 311,5 млрд.

«Благодаря работе наших аграриев и эффективной государственной политике за прошедшие шесть лет объем производства агропромышленной продукции увеличился на 22,4%, а отрасль в целом стала одним из драйверов российской экономики... По итогам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций достигла 13,3%, что почти в два раза выше показателя 2013 года. Сегодня мы отмечаем стабильный приток российского и иностранного капитала даже со стороны инвесторов, которые раньше не имели никакого отношения к АПК», — комментирует министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В сообщении Минсельхоза отмечается, что за 2014—2019 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 119%, пищевых продуктов — 131%, напитков — 105%. По итогам текущего года рост производства в сельском хозяйстве за семь лет может составить 120,2%, пищевых продуктов — 135,3%, напитков — 108,1%, а в целом по АПК — 125,1%.



Кроме того, по словам Патрушева, важнейшим результатом последних лет является создание в аграрном секторе десятков тысяч рабочих мест.