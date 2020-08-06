Повышение показателя произошло «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».
Международные резервы РФ по состоянию на 31 июля составили 591,8 млрд долларов против 582,7 млрд на 24 июля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.
Таким образом, за отчетную неделю объем резервов увеличился на 9,1 млрд долларов.
Повышение показателя за неделю на 1,6% произошло «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», поясняется в комментарии ЦБ.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов. В январе — июне этого года резервы прибавили порядка 14,5 млрд долларов.
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