КБ «Кубань Кредит» занял седьмое место в рейтинге отечественных банков по объему займов индивидуальным предпринимателям, который по итогам I полугодия 2020 года составил сервис Бробанк.ру.
В исследование вошли 30 самых крупных структур по рассматриваемому параметру. Как отмечают эксперты, внутри рейтинга происходят постоянные изменения. В частности, в сравнении с итогами I квартала, «Кубань Кредит», как один из лидеров перечня, входящий в топ-10, за апрель-июнь 2020 года нарасти свой портфель на 3,91% и поднялся в рейтинге на одну строчку.
Кроме того, Банк занял пятое место в рейтинге по качеству портфеля займов ИП.
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