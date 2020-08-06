В исследование вошли 30 самых крупных структур по рассматриваемому параметру. Как отмечают эксперты, внутри рейтинга происходят постоянные изменения. В частности, в сравнении с итогами I квартала, «Кубань Кредит», как один из лидеров перечня, входящий в топ-10, за апрель-июнь 2020 года нарасти свой портфель на 3,91% и поднялся в рейтинге на одну строчку.

Кроме того, Банк занял пятое место в рейтинге по качеству портфеля займов ИП.