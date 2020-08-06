Ранее он составлял 20%.

Собственная программа «Льготная ипотека 6%» была разработана Банком в рамках государственной программы льготного кредитования, одобренной Правительством России в качестве одной из мер антикризисной поддержки. На ипотеку по сниженной ставке могут рассчитывать граждане Российской Федерации, приобретающие квартиры у застройщиков - партнеров Банка. Ипотека предоставляется в размере до 6 млн рублей и на срок до 30 лет. В качестве первоначального взноса возможно использование средств материнского капитала.

«Льготная ипотека 6%» стартовала 23 апреля 2020 года. По состоянию на 5 августа в Банк поступило порядка 900 заявок на получение ипотечных кредитов в рамках программы. Заключено более 400 кредитных договоров общим объемом 617,4 млн рублей.

В мае сервис о недвижимости ЦИАН поставил льготную ипотеку Банка «Кубань Кредит» на первое место в рейтинге самых выгодных ипотечных предложений российских банков.

С условиями участия в программе можно ознакомиться на сайте kk.bank или в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).