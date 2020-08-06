Такие данные приводит РИА Рейтинг.

По сведениям агентства, по состоянию на 1 июля, объем активов КБ «Кубань Кредит» достиг 113,3 млрд рублей. Это лучший показатель среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Как подчеркивают аналитики, динамика активов российского банковского сектора во втором квартале оказалась неплохой, учитывая экономический фон из-за коронавируса. Согласно данным Банка России, объем активов в реальном выражении за апрель-июнь вырос на 1% и снизился на 1,2% в номинальном выражении. Отдельно отмечается, что именно коронавирусная пандемия сыграла положительную роль для динамики, ведь были анонсированы программы кредитной поддержки экономики, а банки получили дополнительную ликвидность для предотвращения финансового кризиса.

Эксперты ожидают, что в третьем квартале реальная динамика активов также будет хорошей.