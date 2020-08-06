Совет директоров TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдера розничных финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы «Тинькофф», утвердил третью выплату промежуточных дивидендов за 2020 год на общую сумму приблизительно 39,9 млн долларов. Об этом сообщили в группе «Тинькофф» в четверг, представляя данные квартальной и полугодовой отчетности по МСФО.

«В соответствии с дивидендной политикой группы совет директоров утвердил третью выплату промежуточных дивидендов в денежной форме за 2020 год в размере 0,2 доллара США на одну акцию /ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А). Общая сумма средств, направленных на выплату дивидендов за II квартал, составила приблизительно 39,9 млн долларов», — говорится в релизе.

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре на 21 августа 2020 года, состоится ориентировочно 24 августа. «Экс-дивидендная дата — 20 августа 2020 года. Выплата дивидендов держателям ГДР группы, согласно условиям депозитарного соглашения, состоится приблизительно через пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям», — указано в сообщении.



Группа «Тинькофф» отчиталась в четверг о чистой прибыли по МСФО за II квартал и в целом за первое полугодие 2020 года в 10,2 млрд и 19,3 млрд рублей соответственно. Рост в годовом выражении в обоих случаях составил примерно 25%.