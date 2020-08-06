Чистая прибыль TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдера розничных финансовых и нефинансовых услуг на базе экосистемы «Тинькофф», во II квартале 2020 года увеличилась на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,2 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе Тинькофф Банка.

Полугодовая чистая прибыль по МСФО достигла 19,3 млрд рублей (плюс 25,1% в годовом выражении), свидетельствуют материалы «Тинькофф».

Совокупные активы группы выросли на 15,5% с конца 2019 года, до 669,2 млрд рублей.

Объем кредитного портфеля на 30 июня составил 395 млрд рублей против 383,9 млрд на 31 декабря 2019 года, указано в релизе. Кредитный портфель за вычетом резервов, согласно данным отчетности, сократился за полгода на 1,5%, до 324,2 млрд рублей. Данная динамика наблюдалась «на фоне перехода к более консервативной позиции по кредитованию во II квартале 2020 года», поясняют в Тинькофф Банке.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы выросла до 10,8% (с 9,1% на 31 декабря), в том числе это стало результатом пандемии COVID-19.

Объем средств клиентов на счетах увеличился на 15,1% и достиг 473,9 млрд рублей.

На 1 июля 2020 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 12,4% (плюс 0,3 процентного пункта с начала года), а по нормативам Н1.2 и Н1.1 увеличился до 12,1% и 10,1% соответственно.

По состоянию на конец II квартала 2020 года группа «Тинькофф» обслуживала текущие счета более чем 9,3 млн клиентов с общим объемом денежных средств на них 270,1 млрд рублей, свыше 565 тыс. клиентов в сегменте МСБ (57,4 млрд рублей на счетах), 1,9 млн клиентов сервиса «Тинькофф Инвестиции». В числе прочего в сообщении говорится, что сервис «Тинькофф Инвестиции» увеличил выручку до 1,6 млрд рублей — в 10,5 раза ко II кварталу 2019 года и на 87% к I кварталу 2020-го.



Группа ожидает во втором полугодии 2020 года возвращения к устойчивым темпам роста кредитного портфеля за вычетом резервов. Чистая прибыль по итогам года прогнозируется на уровне 30—35 млрд рублей.