Средняя ставка по ипотеке составит 7,5% к концу 2020 года, считает руководитель финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мутко напомнил, что в паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда» было предусмотрено, что средняя ставка по ипотеке в 2020 году составит 8,7% годовых. «Думаю, что в конце года у нас в среднем будет (ставка по ипотечным кредитам) где-то 7,5% в целом (с учетом льготных ипотек)», — доложил Мутко.

На снижение ставки относительно планового показателя нацпроекта «Жилье и городская среда» оказывает влияние мягкая денежная кредитная политика Банка России, отметил глава госкомпании.

Также Мутко добавил, что льготные ипотечные программы серьезно поддерживают первичный рынок жилья. «С учетом всех этих мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1 миллион 200-300 тысяч ипотечных кредитов», — сказал он.