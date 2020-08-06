Газпромбанк и Российский союз молодежи запускают новый совместный проект «Молодежная карта Газпромбанк & РСМ» . Новый продукт ориентирован на молодых людей в возрасте до 30 лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Все держатели карт смогут воспользоваться современным платежным инструментом с программой лояльности «Умный кешбэк» до 10%, а также преимуществами участия в Международном клубе привилегий Российского союза молодежи, который включает более 500 предложений в России и 60 тыс. скидок в странах Европы», — говорится в релизе.

Оформить карту можно онлайн или в любом офисе банка, а в скором времени планируется запустить сервис выпуска виртуальной «Молодежной карты». Карта выпускается бесплатно.

По карте доступны переводы в размере до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей.

Кроме того, держатели карты смогут оформить авиабилеты на рейсы авиакомпании «РусЛайн» по специальным тарифам более чем из 35 городов России.