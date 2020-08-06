Российский рынок акций вчера сильно подрос – индекс РТС повысился на 2,8% до 1 295 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,8% до 2 993 пунктов на фоне резкого скачка цен на нефть (Brent подорожала на 3,4% до 45,93 долл./барр.), вызванного прогнозом API по снижению запасов нефти в США на 8,6 млн барр. на прошлой неделе. Это поддержало курс рубля (+1,05% @ 72,78 руб./долл.), который отыграл часть своих потерь прошлой недели. Оптимистичные данные по PMI вызвали рост европейских рынков (StoxxEuro600 +0,5%). Цены на золото (+1,2% до 2 043 долл./унцию) и цены на серебро (+ 2,8% до 26,70 долл./унцию) продолжали демонстрировать рост, тогда как курс доллара США продолжил ослабляться (DXY -0,8% до 92,59).

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться на фоне отсутствия катализаторов роста и неопределенности в мире в целом. Цены на нефть и курс рубля ослабляются.

Минфин сократит ежедневные продажи валюты наполовину до $50 млн в августе; НЕЙТРАЛЬНО Минфин объявил о снижении ежедневного объема продажи валюты с $95 млн в июле до $50 млн в августе. Мы считаем, что из этой новости можно сделать два вывода: во-первых, мы считаем, что продажи Минфина не столь значительны, чтобы их снижение оказало негативный эффект на конъюнктуру рынка; таким образом, на наш взгляд, эта информация никак не повлияет на валютный рынок; во-вторых, если все же отдельные участники рынка воспринимают эту информацию как негативную для курса рубля к доллару, стоит иметь ввиду, что эту, на их взгляд, плохую новость нейтрализовал недавний скачок цен на нефть. Динамика цен на нефть полностью соответствует нашим ожиданиям, и мы подтверждаем наш прогноз курса рубля к доллару на уровне 67 руб./$ на конец года.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

ВТБ (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): прогноз финансовых результатов за 2К20 по МСФО ВТБ завтра, 7 августа, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО. Мы ожидаем, что цифры за 2К20 будут достаточно сильными для кризисного квартала в сегменте основного бизнеса, тогда как наихудшие ожидания по качеству кредитного портфеля не подтвердятся. Тем не менее, из-за негативной переоценки неосновных активов чистая прибыль за 2К20 сохранится около нулевого уровня. Сильная динамика ЧПМ в 2К20 в дальнейшем не сохранится – мы ожидаем давление на ЧПМ, начиная с 3К20 и далее, на фоне переоценки кредитного портфеля по более низким ставкам. Это ключевой фактор, оказывающий давление на акции банка, как мы считаем, так как он сдерживает потенциал восстановления ROE до докризисных уровней.

Прогноз финансовых результатов за1 К20: По нашей оценке, чистый процентный доход за 2К20 вырастет на 20% г/г на фоне снижения стоимости фондирования и снижения отчислений в АСВ, что приведет к росту ЧПМ на 44 б. п. г/г и на 21 б. п. r/r. Мы ожидаем, что рост комиссионного дохода составит 13% г/г, замедлившись с 48% г/г в 1К20 на фоне снижения транзакционной активности во время карантинных мер, тогда как поддержку комиссионному доходу окажут агентские комиссии с продаж страховых продуктов. Мы ожидаем негативного прочего дохода на уровне 43 млрд руб. на фоне 1) негативной переоценки открытой валютной позиции банка (так как курс рубля укрепился на 10% в 2К20) и 2) обесценения непрофильных активов. Мы ожидаем, что операционные расходы вырастут на 7% г/г в 2К20 на основе месячных данных по МСФО. Это приведет к операционной прибыли до отчисления в резервы в 2К20 на уровне 48,8 млрд руб. (-29% г/г и -50% к/к). Согласно нашему прогнозу, стоимость риска составит примерно 1,5% за 2К20, не изменившись к/к. В итоге чистая прибыль за 2К20 снизится на 87% г/г до 3,8 млрд руб. (при ROAE на уровне 0,9%). Информация о телефонной конференции: В тот же день ВТБ проведет телефонную конференцию в 14:00 мск / 7:00 по ньюйоркскому времени / 12:00 по лондонскому времени.

Номера для участия мы приводим ниже: Для звонков из России: +7 495 646 9190; Для звонков из США: +1 323 794 2588; Для звонков из Великобритании: +44 0 336 9411. Пароль: 9285930

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

Ростелеком: финансовые результаты за 2К20 доказали устойчивость компании к внешним негативным факторам: НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО Компания Ростелеком (RTKM RX; RTKMP RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила сильные финансовые результаты за 2К20 по МСФО – выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз, соответственно, на 2-6%. Мы отмечаем сильные тренды в сегменте ШПД и цифровых сервисов, где карантинные меры, связанные с пандемией Covid-19, поддержали спрос со стороны клиентов B2C и B2B. Tele2 Россия продолжает демонстрировать рост выручки на 16% г/г на фоне сильного спроса на мобильные данные. Менеджмент поделился весьма консервативным прогнозом роста выручки и EBITDA на этот год – как минимум, на 5% г/г (каждого из показателей), указав на продолжающуюся неопределенность в связи с эпидемиологической ситуацией в мире и макроэкономической конъюнктурой. Учитывая рост выручки и EBITDA, соответственно, на 11,5-13,7% г/г в 1П20, текущий консенсус-прогноз (+8,8-9,3% г/г) нам представляется вполне обоснованным при сценарии отсутствия новых сильных ограничений в потребительском и корпоративном секторах. Мы считаем цифры за 2К20 НЕЙТРАЛЬНЫМИ или ПОЗИТИВНЫМИ для акций RTKM; сейчас они торгуются на своих максимумах с начала года. Сильная динамика акций, вероятно, сохранится в ближайшие недели на фоне ожиданий дивидендных выплат (5,0 руб./акцию, дата закрытия реестра назначена на 21 августа).

Выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз рынка, соответственно, на 2-6%. Рост выручки ускорился до 12,6% г/г в 2К20, опередив прогноз рынка, предусматривавший такую же динамику этого показателя, как и в 1К20 (+10% г/г). EBITDA составила 48,8 млрд руб., то есть превзошла прогноз рынка на 3,8% при рентабельности 38,3% (+0,8 п. п. г/г). Чистая прибыль за отчетный период составила 7,7 млрд руб. (+32% г/г при рентабельности 6,1%, опередив консенсус-прогноз на 6%); при этом бумажный убыток от валютной переоценки в размере - 0,4 млрд руб. в 1К20 обернулся бумажным доходом в 2К20.

Уровень долговой нагрузки не вызывает опасений, отношение капиталовложений к выручке составляет 22%. Валовый долг Ростелекома вырос на 15 млрд руб. с конца марта (+3,5% к/к) до 445 млрд руб. Чистый долг составил 407 млрд руб. при коэффициенте “чистый долг/LTM EBITDA” на комфортном уровне 2,2x. СДП остается в негативной зоне, составив -8,8 млрд руб. по итогам 2К20 (против -5,9 млрд руб. в 1К20) – квартальные изменения связаны с ростом процентных платежей и инвестиций. Капиталовложения составили 27,6 млрд руб. (+25% г/г) при отношении капиталовложений к выручке на уровне 21,7%. Исключая государственные программы, капиталовложения составили 24,7 млрд руб. (“капиталовложения/выручка” на уровне 19,4%).

Сильные тренды в части спроса на ШПД и цифровые сервисы в условиях пандемии. В 2К20 наблюдалось заметное ускорение спроса на ШПД до 7,7% г/г с 4,5% г/г в 1К20. База абонентов фиксированной связи в регионах увеличилась на 0,14 млн человек; компания демонстрирует рост ARPU корпоративных клиентов на 1,7% к/к. Динамика выручки в сегменте платного ТВ продолжала замедляться (с 2,9-1,7% г/г в 4К-1К до -0,5% г/г в 2К20) на фоне размывания ARPU (-3% к/к), тогда как динамика абонентской базы оказалась позитивной (она увеличилась на 0,16 млн человек к/к). В период карантина компании удалось поддерживать уровень вовлеченности аудитории за счет предоставления бесплатного контента; кроме того, больших премьерных показов, которые оплачиваются за просмотр, было немного. Менеджмент отметил улучшение тренда выручки в сегменте платного ТВ после снятия карантинных мер. Цифровые сервисы (VAS и облако) продолжают демонстрировать ускорение роста выручки до 68% г/г (+6 п. п. к/к), в том числе выручка выросла в 2,5 раза и в 2,0 раза в сегментах кибербезопасности и дата центров. На цифровые сервисы пришлось 11,8% совокупной выручки компании (17,8% без учета мобильного сегмента).

Tele2 продолжает демонстрировать рост выручки на 16% г/г. Вклад Tele2 Россия в выручку Ростелекома составил 42,9 млрд руб. в 2К20 (или 33,7% совокупной выручки), что указывает на ее рост на 4,7% к/к и на 15,6% г/г. Количество активных пользователей в сегменте данных выросло на 28% г/г (замедлившись с 36% г/г в 1К20), тогда как сильный рост трафика данных сохраняется (66% г/г против 69% в 1К20).

Текущие тренды, прогноз и стратегия. 1) Ростелеком наблюдает первые признаки восстановления экономической активности у своих клиентов, многие из которых рассчитывают на возобновление роста в ближайшие кварталы и увеличение количества проектов в области цифровизации в ответ на нужды клиентов из сегментов B2C и B2B. 2) Менеджмент попрежнему придерживается консервативного подхода к годовому прогнозу, указывая на сильную неопределенность в отношении дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в мире и макроэкономической конъюнктуры. Прогноз предусматривает рост как консолидированной выручки, так и EBITDA примерно на 5% г/г. Капиталовложения без учета госпрограмм, вероятно, составят 100-110 млрд руб. 3) К концу года компания планирует представить на рассмотрение совета директоров, а потом и рынку, свою обновленную стратегию с учетом включения в бизнес группы компании Tele2 Россия.

Итоги телефонной конференции:

Менеджмент планирует обновить свой годовой прогноз после публикации финансовых результатов за 3К20, учитывая, что в прошлом он наблюдал ослабление спроса на свои услуги спустя 4-6 месяцев после прохождения “дна” кризиса;

Ростелеком возобновит расходы по некоторым операционным расходным статьям, которые были заморожены в 1К-2К2, в 2П20, что предполагает риск некоторого снижения рентабельности в конце года;

Компания ожидает позитивного решения административного дела, возбужденного ФАС в рамках претензии к Tele2 по поводу повышения тарифов на связь;

Ростелеком может принять решение не выплачивать дивиденды за 2020 финансовый год.

Президент компании Михаил Осеевский оценивает вероятность промежуточных дивидендных выплаты ниже 50%. Менеджмент рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендных выплат осенью;

Новый проект TEA Next стоимостью примерно 40 млрд руб. будет профинансирован консорциумом инвесторов в составе Ростелекома, ведущего российского банка, международных партнеров, а также за счет привлечения долга. Компания публично объявит о структуре собственности проекта чуть позже в этом году, сразу после того как будут достигнуты окончательные соглашения с соинвесторами.

Яндекс подал заявки на регистрацию 17 торговых марок в сегменте финансовых сервисов; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает газета “Ведомости”, компания Яндекс (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) еще весной подала заявки на регистрацию 17 торговых марок в банковском, страховом и инвестиционном сегментах. Новые торговые марки включают ЯБанк, ЯКредит, ЯБиржа, ЯБрокер, ЯВклад, ЯКапитал, ЯСтраховка, ЯСчет, ЯПортфель, ЯСбережения, ЯСейф, ЯЭквайринг, ЯПеревод, ЯВалюта, ЯТрейд, ЯАкции и ЯКэш. Нас не удивляет эта новость, учитывая, что в результате сделки по “разводу” активов со Сбербанком (закрыта 23 июля) и продажи оставшейся 25%-й доли в Яндекс.Деньги, все предыдущие договоры об отказе от конкуренции в сегменте финтеха были аннулированы, открывая Яндексу дорогу для развития этого сегмента в рамках цифровой экосистемы компании. Хотя Яндекс подтвердил свою стратегическую заинтересованность в финтехе, модель ее развития (создание собственных сервисов с нуля, партнерства или покупка соответствующих активов) по-прежнему неизвестна рынку. Новость служит первым указанием на то, что Яндекс делает шаги (хотя и формальные на данном этапе) в направлении развития собственного финтех бизнеса. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций компании.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

ЕВРАЗ: финансовые результаты за 1П20 по МСФО: EBITDA превзошла прогноз рынка на 5.8%; промежуточные дивиденды – $0,20 на акцию: ПОЗИТИВНО ЕВРАЗ (EVR: LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £6,5 за акцию) сегодня утром представил финансовые результаты за 1П20 по МСФО, которые превзошли консенсус-прогноз рынка в части EBITDA на 5.8%. Компания продемонстрировала положительный СДП в $ 315 млн и рекомендовала дивидендные выплаты в размере 91% СДП при дивидендной доходности 4,7%; дата закрытия реестра назначена на 21 августа. Мы считаем результаты позитивными, учитывая сильное снижение цен на сталь на фоне пандемии. Угольный и ванадиевый рынки также пострадали от ослабления спроса. Компания сообщила о снижении себестоимости слябов до $210/т в первом полугодии, демонстрируя лидерство в части затрат. ЕВРАЗ также доказал свою способность перенаправлять значительные объемы продаж на азиатские рынки, пользуясь выгодным транспортным плечом. ЕВРАЗ предпринял меры по сокращению расходов и по улучшению производительности, что позитивно отразилось на EBITDA. В 2П20 компания намерена поддерживать производство на полной мощности и стремится увеличить объемы продаж в России.

Продажи: ЕВРАЗ увеличил объем поставок полуфабрикатов, что позволило сохранить загруженность мощностей на максимальном уровне. На долю продаж на азиатских рынках пришлось 85% продаж полуфабрикатов. В 1П20 ЕВРАЗ увеличил экспортные продажи продукции строительного проката на 19% г/г. Продажи угольной продукции выросли на 9% г/г. Совокупная выручка снизилась на 19% г/г до $4 983, что соответствует тренду по отрасли.

EBITDA: 1П20 EBITDA составила $1 073 млн, что на 28% ниже г/г на фоне снижения выручки от продаж. Рентабельность EBITDA улучшилась в полугодовом сопоставлении до 21,5%. Сокращение расходов и меры по улучшению производительности позитивно повлияли на EBITDA (их позитивный эффект составил $251 млн).

Капиталовложения: 1П20 капиталовложения составили $337 млн. На ремонтно-профилактическое обслуживание пришлось 69% совокупных капиталовложений. Цель на 2020 установлена на уровне $800 млн после решения отложить модернизацию рельсопрокатного и балочного цехов на EVRAZ НМТК и прокатных мощностей на EVRAZ ЗСМК.

Дивидендные выплаты: СДП EVRAZ за 1П20 составил $315 млн. Компания по-прежнему намерена выплачивать устойчивые дивиденды и объявила о выплате $291 млн, или $0,20 на акцию в качестве промежуточных дивидендов, что предполагает дивидендную доходность на уровне 4,7%.

Долг: На конец 1П20 совокупный долг вырос на $229 млн и составил $5 097 млн. EVRAZ решил увеличить свою денежную подушку за счет использования примерно $288 млн уже одобренных и не одобренных кредитных линий ВТБ. Компания намерена сохранить чистый долг на уровне ниже $4 млрд. Текущее отношения чистого долга к EBITDA составляет 1,7x против 1,3x в 2019.

Информация о телефонной конференции: Компания проведет телефонную конференцию в 15:00 по лондонскому времени; 19:00 мск; 10:00 по времени Нью-Йорка. EVRAZ будут представлять ее генеральный директор Александр Фролов и ее финансовый директоров Николай Иванов. Номера для участия мы приводим ниже; Для звонков из Великобритании: +44 (0)20 8089 2860; Для звонков из России: +7 499 609 1260; Для звонков из США: +1 334-777-6978;

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)