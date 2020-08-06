Они стали участниками бесплатной образовательной программы, которую проводит Министерство финансов Российской Федерации в рамках проекта «Азбука финансовой грамотности».

В течение двух недель ребята в возрасте от 12 до 16 лет будут учиться планировать личный бюджет, разбираться в налогах, принципах инвестирования и различных видах банковских услуг. Детвора и подростки примут участие в образовательных играх, коммуникативных и финансовых боях, викторине «Финансовая копилка».

Кроме того, в анапский санаторий «Вита» выехала вторая смена детей сотрудников Банка в составе 13 человек, которые проведут на черноморском побережье три недели. Оплату 70% от стоимости путевок в здравницу, как и ранее, взяла на себя кредитная организация.