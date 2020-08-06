Число частных инвесторов на Московской бирже до конца года может вырасти до 7 млн человек, полагает управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления торговой площадки Игорь Марич.

«Второй год мы радостно говорим о том, что в прошлом году мы выросли в два раза на бирже (по количеству клиентов. — Прим. ред.), в этом году мы растем темпами плюс 300 с лишним тысяч клиентов в месяц, и цифра уже превысила пять миллионов… Этот год мы вообще можем закончить цифрой 7 миллионов и дальше можем продолжать расти — где-то, наверное, до 15 миллионов. Почему бы нет?» — сказал он в рамках проекта MOEX Home Talks.

При этом, хотя Марич и упомянул возможное увеличение количества физлиц на бирже до 15 млн, он отметил, что вопрос в том, за сколько лет это произойдет.

«Поскольку ставка Центрального банка фиксирует еще и ставку депозитную, запущен очень долгосрочный механизм — приток людей на рынок, потому что непонятно, что делать с деньгами (на депозитах. — Прим. ред.). И этот тренд продолжится», — в свою очередь заметил старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» и председатель совета директоров «Открытие Брокер» Константин Церазов.

«Приток инвесторов, а это достаточно весомая доля, будет сдерживать любое падение и будет абсорбировать всю эту историю. А это будет провоцировать выход на рынок новых компаний с точки зрения размещения облигаций, сделок слияний и поглощений — это механизм перезапуска всего рынка», — добавил он.

Ранее биржа сообщала, что количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2020 года достигло 5,65 млн человек. В июле брокерские счета открыли 298,7 тыс. человек, с начала 2020 года — 1,8 млн человек. В июле биржа зафиксировала рекордную активность частных инвесторов: сделки совершали 821,5 тыс. человек. Общий объем операций частных инвесторов с акциями в июле составил 1,2 трлн рублей.