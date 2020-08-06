Банк России предлагает либерализовать валютное законодательство, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

В частности, предлагаются поэтапная отмена репатриации экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров. Предложения касаются также упрощения порядка взаимодействия резидентов с уполномоченными банками при совершении валютных операций.

«Пакет предложений был сформирован по итогам анализа действующего валютного законодательства. Эти меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса», — поясняют в Центробанке.



Предложения направлены в правительство РФ.