Оперативные данные по динамике отраслевых финансовых потоков продолжают указывать на стабилизацию экономической активности на пониженном уровне, говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».

«Восстановление носит неравномерный и неустойчивый характер: на последней неделе июля в ряде отраслей наблюдалось некоторое ухудшение динамики, что может быть связано с исчерпанием эффекта отложенного спроса, а также с влиянием вторичных эффектов от ограничительных мер через межотраслевые взаимосвязи», — говорится в релизе регулятора.

На прошедшей неделе c 27 по 31 июля отклонение средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» уровня уменьшилось до минус 7,7% — с минус 12,7% неделей ранее (20—24 июля). При этом отклонение входящих платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления увеличилось, составив минус 11% (после минус 4,7% неделей ранее).



На неделе c 27 по 31 июля отклонение в потребительских отраслях составило минус 8,1% после минус 2,4% на неделе c 20 по 24 июля. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, отклонение на отчетной неделе достигло минус 9,6% после минус 2,2% неделей ранее.



«Несмотря на некоторое ухудшение динамики платежей на последней неделе июля, в целом за месяц объем платежей восстановился, превысив уровень прошлого года второй месяц подряд. Но в значительной степени это объясняется временным отскоком в отраслях, которые показывали сильное падение в предыдущие месяцы, на фоне постепенного снятия ограничительных мер», — заключает регулятор.