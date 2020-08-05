Перевести деньги по номеру телефона можно будет через банкомат с помощью Системы быстрых платежей (СБП), пишут «Известия» . Эту функцию планирует реализовать ВТБ до конца 2020 года, заинтересованы в ней еще три крупных банка, рассказали их представители. Пользователю нужно будет ввести номер телефона в устройстве самообслуживания, далее система высветит, в каком банке у получателя есть счет. Сейчас в банкоматах ВТБ перевести деньги можно только по 16-значному номеру карты , отметил представитель банка.

Переводы по номеру телефона с использованием СБП в банкоматах Росбанка будут доступны клиентам в краткосрочной перспективе, заявили в кредитной организации. Новый сервис изучают и в Банке ДОМ.РФ, планируемый срок внедрения функционала — начало 2021 года, сообщил его представитель. Реализацию услуги в АТМ также готовы рассмотреть в банке «Ак Барс». В нескольких банках заявили, что внедрять функционал СБП в банкоматы не планируют из-за низкого запроса от клиентов.

Как сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК), кредитные организации могут предоставлять доступ к сервисам СБП через разные каналы, в том числе и через устройства самообслуживания, например банкоматы. Для этого банку нужно согласовать изменение интерфейсов, провести обновление АТМ, а также пройти тестовые сценарии. В ЦБ сообщили, что сосредоточены на приоритетных задачах по подключению банков к системе и внедрению ключевых сценариев с использованием уже реализованных технологий, но развитие новых сервисов будет способствовать росту популярности СБП.

По словам экспертов, переводы с использованием АТМ востребованы там, где мало распространены современные модели мобильных телефонов, на которые можно установить банковские приложения. Объем перечислений с использованием нового функционала СБП будет скромным, поскольку это не самый удобный способ платежей, но низкие комиссии в сервисе ЦБ могут оживить интерес к услуге, считают эксперты. Также по номеру телефона делать перечисления проще и удобнее, клиенты реже совершают ошибки, отметили эксперты.