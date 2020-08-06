С 5 по 19 августа около 50 молодых сибиряков в возрасте от 13 лет пройдут по маршруту вдоль берегов Новосибирского водохранилища.

Проект посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является, по сути, составной частью Программы патриотического воспитания молодежи Сибирского федерального округа. Вместе с офицерами запаса, студентами и молодыми рабочими — командирами шлюпочных экипажей ребята в прибрежных населенных пунктах встретятся с ветеранами, примут участие в военно-спортивных соревнованиях, занятиях по безопасности и спасению на воде, возложат цветы к военным мемориалам. Во время похода курсанты подростково-юношеских клубов морского профиля НВПО «МГИВ» также проведут несколько экологических десантов.

«В годы Великой Отечественной войны из регионов Сибири на фронт ушло более 2 миллионов солдат. Сегодня очень важно сделать все возможное, чтобы нынешние и будущие поколения не забывали об их самоотверженности и уважали воинские и трудовые подвиги. Мы благодарны военно-патриотическому объединению «Мужество, Героизм и Воля!» за возможность стать участниками такого масштабного проекта и поддержать молодых ребят в их желании помнить историю нашей страны», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

«Молодежный шлюпочный агитпоход „Салют Победы“ — яркий и вдохновляющий пример плодотворного сотрудничества социально-ответственного бизнеса и патриотической общественности. Мы благодарны Банку ЗЕНИТ за оказанную финансовую поддержку. Поход поможет заложить в души юных сибиряков фундамент понимания вклада малой Родины в нашу общую Великую Победу! Мы напомним нашей молодежи о славных трудовых и боевых традициях предков», — рассказал президент СО НКО «Новосибирское Военно-Патриотическое Объединение «Мужество, Героизм и Воля!», заслуженный работник общего образования Андрей Некрасов.

Поход общей протяженностью более 450 километров проходит на пяти деревянных парусно-гребных шлюпках военно-морского образца типа ЯЛ-6. На протяжении всего похода шлюпочную флотилию будет курировать Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России. Флагманская шлюпка оснащена мощной радиостанцией, в составе экспедиции будет работать опытный медик